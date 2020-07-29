Hem centilmen hem istikrarlı

Sezon başında Süper Lig'e gelen Gaziantepli Alin Tosca, istikrarı ve centilmenliğiyle göz doldurdu. Ligin tamamında oynayan 6 isimden biri olan Rumen futbolcu, tüm 90 dakikaları tamamlayan 3 kişi arasına girdi. Tosca savunmacı olmasına rağmen bu maçlarda 1 kez bile kart görmemesi dikkat çekti. 27'lik stoper ligin en centilmen futbolcusu oldu.