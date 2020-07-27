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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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’te hedef büyük

Gaziantep’te hedef büyük

İlk kez yer aldığı 'de sezonu 8. tamamlayan ve son 8 maçını kaybetmeyen FK, da iple çekiyor.

İlk kez yer aldığı 'de sezonu 8. tamamlayan ve son 8 maçını kaybetmeyen G.Antep FK, da iple çekiyor. Üst sıraları hedefleyen kırmızı- siyahlılar, en az 4-5 transfer planlıyor. Antep, kiralık oynayan forvetler Kayode ile Maxim'i de tutmak istiyor.
  1. 27.7.2020
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