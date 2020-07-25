Antep unvan peşinde - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Antep unvan peşinde

Antep unvan peşinde

Antep unvan peşinde

Corona arası sonrasında çıktığı 7 maçta bileği bükülmeyen FK, bugün düşmeme mücadelesi veren karşısında da bu serisini taçlandırmak istiyor.

Corona arası sonrasında çıktığı 7 maçta bileği bükülmeyen FK, bugün düşmeme mücadelesi veren karşısında da bu serisini taçlandırmak istiyor. Kırmızı- siyahlılar, teknik Direktör Sumudica'nın cezası nedeniyle görev alamayacağı maçta galibiyet hedefliyor.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antep unvan peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA