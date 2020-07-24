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24 Temmuz 2020, Cuma
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FK unvan peşinde

Gaziantep FK unvan peşinde

Koronavirüs süreci sonrası 'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik alan FK, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

Koronavirüs süreci sonrası 'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik alan FK, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor. Gaziantep ekibi, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı maçını da mağlup olmadan bitirip bu başarısını sürdürmek istiyor.
  1. 24.7.2020
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