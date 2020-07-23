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23 Temmuz 2020, Perşembe
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FK’dan maestro transferi

Gaziantep FK’dan maestro transferi

1. ekibi Altınordu'nun 25 yaşındaki 'le FK ilgileniyor.

1. ekibi Altınordu'nun 25 yaşındaki 'le G.Antep FK ilgileniyor. Antep ekibinin kırmızı-lacivertlilerle temas kurduğu öğrenildi. TFF 1. Lig'e yükselen Y.Samsun'un da peşinde olduğu Muhammed, bu sezon 29 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.
  1. 23.7.2020
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