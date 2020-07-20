Gaziantep FK kasırgası!

Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan G.Antep FK, corona arasından en formda takım olarak çıktı. 7 maçtır bileği bükülmeyen Antep'te Sumudica, Malatya karşısına da yenilmezliklerini sürdürmek için çıkacaklarını vurguladı.