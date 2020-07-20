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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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FK kasırgası!

Gaziantep FK kasırgası!

'yla berabere kalan G.Antep FK, corona arasından en formda takım olarak çıktı. 7 maçtır bileği bükülmeyen Antep'te Sumudica, karşısına da yenilmezliklerini sürdürmek için çıkacaklarını vurguladı.

'yla berabere kalan G.Antep FK, corona arasından en formda takım olarak çıktı. 7 maçtır bileği bükülmeyen Antep'te Sumudica, karşısına da yenilmezliklerini sürdürmek için çıkacaklarını vurguladı.

  1. 20.7.2020
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