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19 Temmuz 2020, Pazar
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yenilmez

Gaziantep yenilmez

Ligde iddiası kalmayan iki takımın gol düellosunda G.Antep FK ile 1 puanla yetindi. Ev sahibi ekip, Thiam’a Muhammet ve Maxim ile karşılık verdi.

FK, sahasında ağırladığı 'dan 1 puanı zor kurtardı: 2-2. Henüz 6. dakikada ile öne geçen ev sahibi ekip, Mame Thiam'ın gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. Gaziantep FK, 77. dakikada rakip atağa kalkarken kaptığı topla beraberlik golünü buldu. Kaleci Ramazan'dan topu olan Meriah'ın hatasını affetmeyen Maxim, ev sahibi ekibe 1 puan getiren golü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

UNVANINI KORUDU
Pandemi sonrası oynadığı 6 karşılaşmada hiç kaybetmeyen Gaziantep FK, 77. dakikada gelen golle 'de hiç kaybetmeyen takım unvanını korumayı başardı. Son haftaya 43 puanla 8. sırada giren kırmızı-siyahlılar, sezonu deplasmanında noktalayacaklar. Gaziantep iki ikinci yarının başarılı ekiplerinden olan Kasımpaşa da haftayı 40 puanla 10. sırada kapattı. Galibiyeti son anlarda kaçıran lacivertbeyazlılar, haftaya 'i ağırlayacak.

2 GOLE 1 PUAN ÜZÜCÜ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü" dedi. Çapa, ligde hak ettiği değeri göremeyen hocalardan biri olduğunu da vurguladı.

SUMUDICA'YA SARI KART
54. dakikasda G.Antep'in penaltı itirazlarına korner ile karşılık veren , itiraz eden Sumudica'ya sarı kart gösterdi.

  1. 19.7.2020
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