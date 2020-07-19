Gaziantep yenilmez
Ligde iddiası kalmayan iki takımın gol düellosunda G.Antep FK ile Kasımpaşa 1 puanla yetindi. Ev sahibi ekip, Thiam’a Muhammet ve Maxim ile karşılık verdi.
Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'dan 1 puanı zor kurtardı: 2-2. Henüz 6. dakikada Muhammet Demir ile öne geçen ev sahibi ekip, Mame Thiam'ın gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. Gaziantep FK, 77. dakikada rakip atağa kalkarken kaptığı topla beraberlik golünü buldu. Kaleci Ramazan'dan topu olan Meriah'ın hatasını affetmeyen Maxim, ev sahibi ekibe 1 puan getiren golü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.
UNVANINI KORUDU
Pandemi sonrası oynadığı 6 karşılaşmada hiç kaybetmeyen Gaziantep FK, 77. dakikada gelen golle Süper Lig'de hiç kaybetmeyen takım unvanını korumayı başardı. Son haftaya 43 puanla 8. sırada giren kırmızı-siyahlılar, sezonu Malatya deplasmanında noktalayacaklar. Gaziantep iki ikinci yarının başarılı ekiplerinden olan Kasımpaşa da haftayı 40 puanla 10. sırada kapattı. Galibiyeti son anlarda kaçıran lacivertbeyazlılar, haftaya Başakşehir'i ağırlayacak.
2 GOLE 1 PUAN ÜZÜCÜ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü" dedi. Çapa, ligde hak ettiği değeri göremeyen hocalardan biri olduğunu da vurguladı.
SUMUDICA'YA SARI KART
54. dakikasda G.Antep'in penaltı itirazlarına korner ile karşılık veren Volkan Bayarslan, itiraz eden Sumudica'ya sarı kart gösterdi.
- 19.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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