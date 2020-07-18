Gaziantep’te futbol resitali

Ligin iki flaş ekibi G.Antep FK ve Kasımpaşa, G.Antep'te kozlarını paylaşacak. Rahat konumdaki iki takım da corona arasından formda çıkan ekipler olarak dikkat çekti. G.Antep, çıktığı 6 maçta yenilmedi. Paşa ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.