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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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’te futbol resitali

Gaziantep’te futbol resitali

Ligin iki flaş ekibi G.Antep FK ve , G.Antep'te kozlarını paylaşacak.

Ligin iki flaş ekibi G.Antep FK ve , G.Antep'te kozlarını paylaşacak. Rahat konumdaki iki takım da corona arasından formda çıkan ekipler olarak dikkat çekti. G.Antep, çıktığı 6 maçta yenilmedi. Paşa ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

  1. 18.7.2020
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