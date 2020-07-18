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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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“Alkışı hak eden takımız”

“Alkışı hak eden takımız”

G.Antep FK Başkanı , 'i 'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

G.Antep FK Başkanı , 'i 'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Ligin hem en rahat hem de en korkulan takımıyız. Alkışı hak eden bir takım olduk. Önümüzde iki maç, alınacak 6 puan var" dedi.

  1. 18.7.2020
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