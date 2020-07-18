“Alkışı hak eden takımız”

G.Antep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'i Süper Lig'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Ligin hem en rahat hem de en korkulan takımıyız. Alkışı hak eden bir takım olduk. Önümüzde iki maç, alınacak 6 puan var" dedi.