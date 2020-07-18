“Alkışı hak eden takımız”
G.Antep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'i Süper Lig'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
G.Antep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'i Süper Lig'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Ligin hem en rahat hem de en korkulan takımıyız. Alkışı hak eden bir takım olduk. Önümüzde iki maç, alınacak 6 puan var" dedi.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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