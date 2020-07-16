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16 Temmuz 2020, Perşembe
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G.Antep sürprizi

G.Antep sürprizi

 Lig'deki ilk sezonunda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren FK, corona arasından sonra yenilmeyen tek takım oldu.

Lig'deki ilk sezonunda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren FK, corona arasından sonra yenilmeyen tek takım oldu. Marius Sumudica, ve maçlarında da serilerini sürdürmek istediklerini belirtti.

  1. 16.7.2020
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