G.Antep sürprizi

Süper Lig'deki ilk sezonunda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren Gaziantep FK, corona arasından sonra yenilmeyen tek takım oldu. Teknik Direktör Marius Sumudica, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında da serilerini sürdürmek istediklerini belirtti.