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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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mesajı

15 Temmuz mesajı

FK Başkanı , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı.

FK Başkanı , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükekşi, "Milletimizin dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 15.7.2020
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