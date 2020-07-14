Sumudica: Bence normal bir sonuç

Rumen çalıştırıcı, "Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız fırsatlar vardı. Son saniyelerde yediğimiz gol var ve rakibin 2 oyuncusu eksik. Bu benim canımı sıkan bir durum oldu. Mücadelemize ligi ilk 10'da bitirmek için devam edeceğiz" diye konuştu.