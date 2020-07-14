Sumudica: Bence normal bir sonuç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Sumudica: Bence normal bir sonuç

Sumudica: Bence normal bir sonuç

G.Antep FK hocası Sumudica, beraberliğini normal bir sonuç olarak değerlendirdi.

Rumen çalıştırıcı, "Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız fırsatlar vardı. Son saniyelerde yediğimiz gol var ve rakibin 2 oyuncusu eksik. Bu benim canımı sıkan bir durum oldu. Mücadelemize ligi ilk 10'da bitirmek için devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 14.7.2020
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