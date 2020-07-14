Sumudica: Bence normal bir sonuç
G.Antep FK hocası Sumudica, Kayseri beraberliğini normal bir sonuç olarak değerlendirdi.
Rumen çalıştırıcı, "Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız fırsatlar vardı. Son saniyelerde yediğimiz gol var ve rakibin 2 oyuncusu eksik. Bu benim canımı sıkan bir durum oldu. Mücadelemize ligi ilk 10'da bitirmek için devam edeceğiz" diye konuştu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sumudica: Bence normal bir sonuç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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