Marius Sumudica: Rakibimiz son saniyelere kadar mücadele etti
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, "Son saniyelerde yediğimiz bir gol var ve rakibimiz 2 kişi eksik. Gerçekten canımı sıkan durum bu. Oyuncuları kontrol edemiyorum biliyorsunuz ve rakibimiz de son saniyelere kadar mücadele etti" dedi.
Süper Lig'in 32.hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk olduğu Kayserispor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son 7 günde zorlu 3 maç geçirdiklerini belirterek, "Bugün açık bir futbol oynandı. Normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı ve biz de kaçırdık bazı fırsatları. Rakip gözetmeksizin bütün maçlara kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz. Son saniyelerde yediğimiz bir gol var ve rakibimiz 2 kişi eksik. Gerçekten canımı sıkan durum bu. Oyuncuları kontrol edemiyorum biliyorsunuz ve rakibimiz de son saniyelere kadar mücadele etti. Olumlu yönden bakarsak, pandemiden sonra hiç maç kaybetmedik. 8. sıradayız ve bu bizim için büyük bir başarı. Bir sonraki maça bir haftamız var ve 7 günde 3 çok zorlu maç oynadık" dedi.
- 13.07.2020
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