Marius Sumudica: Bu 3 puan bizi ligde tutacak - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Marius Sumudica: Bu 3 puan bizi ligde tutacak

Marius Sumudica: Bu 3 puan bizi ligde tutacak

Süper Lig'in 30 haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelen Gaziantep FK, mücadeleden 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi olmuştu. Maç sonu Gaziantep ekibinin Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten Sumudica, “Bu 3 puan bizi tutacağına inanıyoruz” dedi.

Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 30. Haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumunda gerçekleşen mücadele konuk takımın 1-0'lık skoru ile sona erdi. Gaziantep FK Marius Sumudica, maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maça dair değerlendirmede bulunan Sumudica, "Bugün lig boyu mücadele çıkardık. Rakibimize karşı açık bir oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Hücum yapmak için iki forvet ile sahaya çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, oda direkten döndü" dedi.

"BU 3 PUANIN BİZİ SÜPER LİGDE TUTACAĞINA İNANIYORUZ"
Korona virüs nedeniyle verilen aradan sonra mağlubiyet almadıklarını dile getiren Sumudica, "Bu 3 puanın bizi tutacağına inanıyoruz. Pandemiden dolayı verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybettik. 3 beraberlik bir galibiyet aldık. Buda bizim için çok önemli. Ama hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanları almaya çalışacağız. Dikkatli davranan Gaziantep Futbol Kulübü böyle oynamaya devam edecek. Rahatlamaları için takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz. 4 maçımız daha var takımımıza mali açıdan yardım etmek için maçları kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 04.07.2020
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