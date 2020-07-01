Gaziantep FK'dan Twumasi açıklaması! "İzinsiz olarak ayrıldı" - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK ayrılığı duyurdu! "İzinsiz olarak..."

FK'dan Twumasi açıklaması! "İzinsiz olarak ayrıldı"

Gaziantep FK'dan Twumasi açıklaması! "İzinsiz olarak ayrıldı"

FK Kulübü, sezon başında 'ten kiralık olarak kadroya dahil 'nin izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı ve gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Kulübümüze, sezon başında 'nın kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan , 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de ve 'nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020'de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.

Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır.

Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.

Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK'dan Twumasi açıklaması! "İzinsiz olarak ayrıldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA