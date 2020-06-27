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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Bize rakip fark etmiyor

Bize rakip fark etmiyor

FK Teknik , ligdeki her maçın zorlu geçtiğini, bundan sonraki süreçte de yapılacak müsabakaların daha çetin geçeceğini söyledi.

FK Teknik , ligdeki her maçın zorlu geçtiğini, bundan sonraki süreçte de yapılacak müsabakaların daha çetin geçeceğini söyledi. Rumen çalıştırıcı, " belki de Avrupa'daki en heyecanlı liglerden birisi durumunda. Her takım her takımdan puan alabilecek güce sahip. O yüzden burada rakip ayrımı yapmak, sıkıntılı bir süreç yaşatacaktır. Bizim için rakip fark etmiyor. Her hafta maç maç bakıyoruz" yorumunu yaptı.
  1. 27.6.2020
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