Gaziantep FK'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'nın test sonuçları belli oldu!

FK'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!

Gaziantep FK'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!

ekiplerinden Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son corona virüsü testleri negatif sonuçlandı.

Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik kadro ve personeller, pazar günü oynanacak maçı öncesi corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


  1. 26.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA