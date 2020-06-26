Gaziantep FK'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son corona virüsü testleri negatif sonuçlandı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik kadro ve personeller, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
- 26.06.2020
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