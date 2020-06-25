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25 Haziran 2020, Perşembe
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Ateş hattında G.Antep faktörü

Ateş hattında G.Antep faktörü

G.Saray deplasmanından 1 puan çıkaran G.Antep FK, son 6 haftada düşme potasında yer alan takımlarla karşılaşacak.

G.Saray deplasmanından 1 puan çıkaran G.Antep FK, son 6 haftada düşme potasında yer alan takımlarla karşılaşacak. Ligde ilk sezonunu geçiren ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan kırmızı-siyahlılar, , (D), , (D), ve Y.Malatya (D) ile karşılaşacak.
  1. 25.6.2020
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