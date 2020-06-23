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23 Haziran 2020, Salı
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Yenilsek bile kutlardım

Yenilsek bile kutlardım

FK hocası Sumudica, “ gibi bir takımın zaman geçirmek için çaba gösterdiğine şahit olduk. Yenilsek bile oyuncularıma teşekkür ederdim” dedi.

FK'de hafızalara kazınan bir maça sahne olan G.Saray karşılaşmasında alınan 1 puanın mutluluğu yaşanıyor. Marius Sumudica, iyi bir mücadele sergileyip, hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Oyuncularım, ilk dakikadan son ana kadar pes etmediler, mücadeleden vazgeçmediler. Hak ettiğimiz puanı aldık. Özellikle son bölümlerde G.Saray gibi bir takımın zaman geçirmek için çaba gösterdiğine şahit olduk. Yenilsek bile bunu sağlayan oyuncularıma teşekkür ederdim. Şu an 34 puandayız. Alacağımız bir galibiyetle, daha da rahatlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
  1. 23.6.2020
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