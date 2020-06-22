Twumasi: Kazanabilirdik

Gaziantepli futbolcu Twumasi maç sonu şöyle konuştu: Galatasaray ligin çok güçlü takımlarından biri, çok iyi çalıştık. İptal edilen gol hakem kararı, bir şey diyemem. G.Saray'ı yenebilirdik, iyi fırsatlar yakaladık.