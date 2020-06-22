Twumasi: Kazanabilirdik - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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: Kazanabilirdik

Twumasi: Kazanabilirdik

futbolcu maç sonu şöyle konuştu: ligin çok güçlü takımlarından biri, çok iyi çalıştık. edilen gol hakem kararı, bir şey diyemem. G.Saray'ı yenebilirdik, iyi fırsatlar yakaladık.

futbolcu maç sonu şöyle konuştu: ligin çok güçlü takımlarından biri, çok iyi çalıştık. edilen gol hakem kararı, bir şey diyemem. G.Saray'ı yenebilirdik, iyi fırsatlar yakaladık.

  1. 22.6.2020
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