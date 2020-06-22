Papy Djilobodji 5. golünü attı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Gazişehir Gaziantep Papy Djilobodji 5. golünü attı

5. golünü attı

Papy Djilobodji 5. golünü attı

FK'nın başarılı stoperi savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. filelerini de havalandıran Senegalli yıldız, 'de bu sezonki 5. golünü kaydetti.

FK'nın başarılı stoperi Papy Djilobodji savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Senegalli oyuncu dün yine uzun boyunu kullandı. Güray Vural'ın kornerinde 1.93'lük oyuncu penaltı noktasından mermi gibi bir kafa vuruşu çıkardı, kaleci Okan Kocuk'u mağlup etti. Bu Djilobodji'nin kafayla 5. golü oldu. Ondan daha fazla kafa golü atan tek isim 6 defa ağları sarsan Alexander Sörloth.
  1. 22.6.2020
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