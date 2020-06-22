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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Gazişehir Gaziantep 3-1’den sonra 1 puan çok iyi

’den sonra 1 puan çok iyi

3-1’den sonra 1 puan çok iyi

FK'da sonradan oyuna girip maçın şeklini değiştiren mutluydu. Ganalı futbolcu " geriye düştükten sonra puan almak çok iyi" dedi.

FK'da sonradan oyuna girip maçın şeklini değiştiren mutluydu. Ganalı futbolcu " geriye düştükten sonra puan almak çok iyi. Öne geçtik, geri düştük. Maçı kazanabilirdik de. Son saniye gelen golle beraberliği kurtardık. Böyle karşılaşmalarda alınan puanlar önemlidir" ifadelerini kullandı. Twumasi hedefleri doğrultularında yürümeye devam edeceklerini söyledi.
  1. 22.6.2020
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