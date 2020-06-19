Cesur oynayacağız - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Cesur oynayacağız

Cesur oynayacağız

Cesur oynayacağız

FK Teknik Direktörü Marius , maçıyla ilgili, “Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor.” ifadesini kullandı.

FK, G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. , 1-1 biten Ankaragücü maçında kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirterek, bunu 'da telafi edeceklerinin sözünü verdi. Sumudica, "Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama G.Saray karşısında asla 'kötü mücadele etti' dedirtmeyeceğiz" dedi.

SORUN YARATACAK KOZLARIMIZ VAR
Rakiplerinde yaşanan sakatlıkların onlar için önemli olduğunu bildiğini belirten Rumen Hoca, "Hiçbir G.Saray taraftarı, 'Musleramız yok, şampiyon olamayız' demiyordur. O yüzden hem bizim, hem de rakibimizin oynamayan oyunculardan ziyade oynayacak oyuncularla ilgilenmemiz gerekiyor. Her iki takımda gücünü ve enerjisini saha içerisinde göstermek zorunda. Bizim onlara sorun çıkarmaya yetecek kadar güçlü yanlarımız var. İstanbul'a tatile gitmiyoruz, en güçlü taraflarımızla onlara karşılık vereceğiz. Hedefimiz üç puan ancak olmazsa da bir puan" diye iddialı konuştu.

GALATASARAY'DA YAŞANAN SAKATLIKLAR BİZİ DE ÜZDÜ
"Asla Muslera ve 'nin sakatlıkları bizleri maçı öncesi sevindirmedi. Çünkü gerçekten ciddi sakatlık yaşadılar ve umarım bu durumdan güçlü olarak çıkabileceklerdir. Bir kez daha hem Galatasaray camiasına hem de Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun diyorum. Umut ederim ki en kısa sürede yeniden formalarına kavuşurlar."

  1. 19.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cesur oynayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA