Cesur oynayacağız

Gaziantep FK, G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Sumudica, 1-1 biten Ankaragücü maçında kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirterek, bunu İstanbul'da telafi edeceklerinin sözünü verdi. Sumudica, "Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama G.Saray karşısında asla 'kötü mücadele etti' dedirtmeyeceğiz" dedi.

SORUN YARATACAK KOZLARIMIZ VAR

Rakiplerinde yaşanan sakatlıkların onlar için önemli olduğunu bildiğini belirten Rumen Hoca, "Hiçbir G.Saray taraftarı, 'Musleramız yok, şampiyon olamayız' demiyordur. O yüzden hem bizim, hem de rakibimizin oynamayan oyunculardan ziyade oynayacak oyuncularla ilgilenmemiz gerekiyor. Her iki takımda gücünü ve enerjisini saha içerisinde göstermek zorunda. Bizim onlara sorun çıkarmaya yetecek kadar güçlü yanlarımız var. İstanbul'a tatile gitmiyoruz, en güçlü taraflarımızla onlara karşılık vereceğiz. Hedefimiz üç puan ancak olmazsa da bir puan" diye iddialı konuştu.

GALATASARAY'DA YAŞANAN SAKATLIKLAR BİZİ DE ÜZDÜ

"Asla Muslera ve Andone'nin sakatlıkları bizleri Galatasaray maçı öncesi sevindirmedi. Çünkü gerçekten ciddi sakatlık yaşadılar ve umarım bu durumdan güçlü olarak çıkabileceklerdir. Bir kez daha hem Galatasaray camiasına hem de Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun diyorum. Umut ederim ki en kısa sürede yeniden formalarına kavuşurlar."