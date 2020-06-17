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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Antep'ten Aslan'a gözdağı

Antep'ten Aslan'a gözdağı

FK , G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi.

FK , G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi. Özmen, "Üzerlerinde ağır stres olacak ve biz de bunu fırsata çevireceğiz. Hedefimiz 'da yenmek, puanla dönmek istiyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Zorlu bir dönemin içinde olduklarını hatırlatan Özmen, bu dönemde sabah akşam oyuncularla ilgilenildiğini ve onlara 'sizler bizim ailemizsiniz' mesajı verildiğini hatırlatarak sözlerini noktaladı.
  1. 17.6.2020
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