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16 Haziran 2020, Salı
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Sumudica puana sevindi

Sumudica puana sevindi

 Anakargücü ile berabere kalan G.Antep FK'de Sumudica, 2. yarıda iyi oynamadıklarını, buna rağmen 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz ligde kalmak. O yüzden biraz daha puan toplayıp rahatlamamız lazım" dedi.

Anakargücü ile berabere kalan G.Antep FK'de Sumudica, 2. yarıda iyi oynamadıklarını, buna rağmen 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz ligde kalmak. O yüzden biraz daha puan toplayıp rahatlamamız lazım" dedi.

  1. 16.6.2020
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