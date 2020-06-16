Sumudica puana sevindi

Evinde Anakargücü ile berabere kalan G.Antep FK'de Teknik Direktör Sumudica, 2. yarıda iyi oynamadıklarını, buna rağmen 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz ligde kalmak. O yüzden biraz daha puan toplayıp rahatlamamız lazım" dedi.