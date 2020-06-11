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11 Haziran 2020, Perşembe
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Antep inançlı

Antep inançlı

Pazar akşamı sahasında Ankaragücü ile karşılayacak olan FK, 8 maçtan en az 10 puan çıkarmak amacında.

Pazar akşamı sahasında Ankaragücü ile karşılayacak olan FK, 8 maçtan en az 10 puan çıkarmak amacında. Başkan , "24 puanın 10 yada 15'ini hedefledik. Tecrübesizliğe rağmen ligi ilk 10'da bitireceğiz" diye konuştu.
  1. 11.6.2020
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