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08 Haziran 2020, Pazartesi
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3 ay sonra sahada

3 ay sonra sahada

FK, 3 ay sonra 'nın çimlerine ayak bastı.

FK, 3 ay sonra 'nın çimlerine ayak bastı. 14 Haziran'da Ankaragücü maçıyla futbola dönecek olan kırmızı-siyahlılar, Marius Sumudica yönetiminde, tam kadro çalıştı. 11'erli iki takım halinde yapılan çift kale maçı öncesi ve sonrası futbolcular ellerini dezenfektan ile temizledi.
  1. 8.6.2020
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