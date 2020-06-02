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02 Haziran 2020, Salı
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Negatif sonrası topbaşı yaptılar

Negatif sonrası topbaşı yaptılar

'nde 'ta yapılan kontrollerde Covid- 19 tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Futbol Kulübü'nde 'ta yapılan kontrollerde Covid- 19 tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanlarına bugünden (dün) itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.
  1. 2.6.2020
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