Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru" - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru"

Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru"

Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru"

ekiplerinden FK'da Rumen Marius Sumudica, bir kulüp personelinin testinin pozitif çıktığını doğruladı.

FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınından Digisport'a konuştu.

Bir kulüp personelinin corona virüsüne yakalanmasıyla ilgili konuşan Sumudica, "Evet, doğru. Maalesef ki bir meslektaşımın testi pozitif çıktı. Şimdi kuralları izliyoruz" dedi.

Yeni teste kadar antrenman yapılmayacağını dile getiren tecrübeli antrenör, "Meslektaşımız izole edildi ve 5 gün sonra yapılacak yeni teste kadar antrenman yapmayacağız. Üzgünüm çünkü 1 hafta kaybediyoruz. Durumumuz gerçekten çok dikkat gerektiriyor ama ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bir şey yok. Dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Kulübü 28.05.2020 Perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanlarına Covid-19 testi gerçekleştirildiğini bir personelin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 19:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA