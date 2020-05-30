Sumudica corona virüsünü açıkladı! "Maalesef ki doğru"
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Rumen teknik direktör Marius Sumudica, bir kulüp personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınından Digisport'a konuştu.
Bir kulüp personelinin corona virüsüne yakalanmasıyla ilgili konuşan Sumudica, "Evet, doğru. Maalesef ki bir meslektaşımın corona virüsü testi pozitif çıktı. Şimdi kuralları izliyoruz" dedi.
Yeni teste kadar antrenman yapılmayacağını dile getiren tecrübeli antrenör, "Meslektaşımız izole edildi ve 5 gün sonra yapılacak yeni teste kadar antrenman yapmayacağız. Üzgünüm çünkü 1 hafta kaybediyoruz. Durumumuz gerçekten çok dikkat gerektiriyor ama ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bir şey yok. Dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Kulübü 28.05.2020 Perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanlarına Covid-19 testi gerçekleştirildiğini bir personelin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 19:20
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