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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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tempoyu yükseltti

Gaziantep tempoyu yükseltti

Hazırlıklarını sürdüren FK'da, idman temposu artmaya başladı. ve yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Hazırlıklarını sürdüren FK'da, idman temposu artmaya başladı. ve yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ana bölümde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Karantinada olan Maxim dışında tüm oyuncular, takımla çalıştı.
  1. 18.5.2020
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