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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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’te şarkılı idman

Gaziantep’te şarkılı idman

G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.

G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.
  1. 16.5.2020
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