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15 Mayıs 2020, Cuma
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Sumudica ’de

Sumudica KYK’de

G.Antep FK, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının sonrası 2 aylık aranın ardından sahaya indi.

G.Antep FK, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının sonrası 2 aylık aranın ardından sahaya indi. İki grup halinde yapılan idmana, yurdunda karantinada bulunan Sumudica, yardımcıları, futbolcular , Biyik, Maxim ve Diarra katılmadı. İdmanı, yardımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetti.
  1. 15.5.2020
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