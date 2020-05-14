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14 Mayıs 2020, Perşembe
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temiz çıktı

Gaziantep temiz çıktı

 FK'da futbolculara, personellere ve teknik kadroya yapılan corona virüs testleri negatif çıktı.

FK'da futbolculara, personellere ve teknik kadroya yapılan corona virüs testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Takımımıza ve personelimize yapılan Covid-19 test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamış olup, test sonuçları negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
  1. 14.5.2020
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