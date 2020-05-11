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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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FK’de test yapılacak

Gaziantep FK’de test yapılacak

FK , teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin bugün yeni tip corona virüsü testinden geçirileceğini bildirdi.

Gaziantep FK , teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin bugün yeni tip corona virüsü testinden geçirileceğini bildirdi. İbradı, "Profesyonel futbol takımımız, yarın (bugün) yapılacak testlerin ardından 12 Mayıs Salı günü (yarın) takım halinde antrenmanlara başlayacak" bilgisini verdi.
  1. 11.5.2020
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