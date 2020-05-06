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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Gaziantep’ten jet yalanlama

Gaziantep’ten jet yalanlama

Gaziantep FK, altyapının başına 'nun getirileceği iddialarını yalanladı.

Gaziantep FK, altyapının başına 'nun getirileceği iddialarını yalanladı. Kırmızı-siyahlılar, "Altınordu Hüseyin Eroğlu'na teklif yapmak gibi bir düşüncemiz olmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemi de göz önünde tutarak, bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.
  1. 6.5.2020
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