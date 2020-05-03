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03 Mayıs 2020, Pazar
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11’inde buluşuyor

Gaziantep 11’inde buluşuyor

FK , 'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.

FK , 'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. Özmen, "En kısa sürede şehir dışı ve yurt dışında olan tüm futbolcularımız Gaziantep'e gelecek. Yurt dışından gelecek herkes KYK yurtlarında karantinaya girecek. Planlamamızı haziran başında futbola dönecek şekilde yapıyoruz" dedi
  1. 3.5.2020
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