Sumudica'dan flaş tepki! "Antalya'da oynamak..."
Futbola verilen corona virüsü arası sonrası Süper Lig'in Antalya'da oynanması gündeme gelirken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica bu fikre sıcak bakmadığını söyledi. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Rumen hoca, "Antalya'da yazın maç oynamak cinayettir" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in yeniden başlaması halinde geride kalan 8 haftanın Antalya'da oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.
Rumen basınına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"İKLİM CİDDİ SORUN"
Liglerin yazın Antalya'da oynanması Türkiye'de konuşuluyor. Antalya'da yazın maç oynamak cinayettir. Sadece bir tane büyük stat var. İklim ciddi bir sorun ayrıca.
"ÖLÜMCÜL BİR SICAK OLACAK"
Tanrı korusun o sıcağın altında maç oynamak büyük risk. Ölümcül bir sıcak olacak. Çok ciddi bir sıcak olacak çünkü. İyi sonuç alamazsınız. Temmuzda takımları oraya götürürseniz ne doğru düzgün antrenman verimi alırsınız, ne de maçlar oynanabilir.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 20:42
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