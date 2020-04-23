Sumudica'dan flaş tepki! "Antalya'da oynamak..." - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica'dan flaş tepki! "Antalya'da oynamak..."

Sumudica'dan flaş tepki! "'da oynamak..."

Sumudica'dan flaş tepki! "Antalya'da oynamak..."

verilen corona virüsü arası sonrası 'in 'da oynanması gündeme gelirken, FK Sumudica bu fikre sıcak bakmadığını söyledi. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Rumen hoca, "Antalya'da yazın maç oynamak cinayettir" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ekiplerinden FK'nın Marius Sumudica, Süper Lig'in yeniden başlaması halinde geride kalan 8 haftanın 'da oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

Rumen basınına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İKLİM CİDDİ SORUN"
Liglerin yazın Antalya'da oynanması 'de konuşuluyor. Antalya'da yazın maç oynamak cinayettir. Sadece bir tane büyük stat var. İklim ciddi bir sorun ayrıca.

"ÖLÜMCÜL BİR SICAK OLACAK"
Tanrı korusun o sıcağın altında maç oynamak büyük risk. Ölümcül bir sıcak olacak. Çok ciddi bir sıcak olacak çünkü. İyi sonuç alamazsınız. Temmuzda takımları oraya götürürseniz ne doğru düzgün antrenman verimi alırsınız, ne de maçlar oynanabilir.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 20:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sumudica'dan flaş tepki! "Antalya'da oynamak..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA