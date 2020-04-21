‘Sumudica rahat’ - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep ‘Sumudica rahat’

rahat’

‘Sumudica rahat’

 FK sportif direktörü , "Hocamız ile görüntülü konuştum. problemi vardı, ülkesinde rahat hissedeceğini söylemişti. Şu an sıkıntısı yok" dedi.

FK sportif direktörü , teknik direktör 'yla ilgili, "Hocamızla görüntülü konuştum. problemi vardı, ülkesinde rahat hissedeceğini söylemişti. Şu an sıkıntısı yok" dedi.
  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Sumudica rahat’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA