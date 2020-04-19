Kayode Gaziantep’te mutlu - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Kayode Gaziantep’te mutlu

Kayode ’te mutlu

Kayode Gaziantep’te mutlu

’in Shakhtar’dan kiraladığı Nijeryalı forvet, kariyerini kırmızı-siyahlı formayla sürdürmek istiyor.

FK'nin sezon başında 'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode, gelecek yıl da kırmızı-siyahlı takımda devam etmek istediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evden sürdürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Zorlu süreci atlatacağız. Bu sezon bizim adımıza keyifli gidiyordu. Bu takımda olduğum ve Sumudica ile çalıştığım için mutluyum. Gaziantep'te kalmak istiyorum fakat bu teknik heyet ve yönetimin kararı" dedi. Kayode bu sezon ligde 22 maçta 9 gol kaydetti.
  1. 19.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayode Gaziantep’te mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA