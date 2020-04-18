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18 Nisan 2020, Cumartesi
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FK ‘devam’ dedi

Gaziantep FK ‘devam’ dedi

FK Başkanı , " da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.

Gaziantep FK Başkanı , " da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.
  1. 18.4.2020
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