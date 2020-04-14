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14 Nisan 2020, Salı
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beklemede

Gaziantep beklemede

FK'da takımın maaş indirimine gitmesi konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı.

FK'da takımın maaş indirimine gitmesi konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. Başkan , "Biz oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık. Bunun konuşmasını da yapmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 14.4.2020
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