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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Koronaya yakalandım

Koronaya yakalandım

FK , ülkesi 'da katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz aylarda yaşadığı hastalığın koronavirüs olduğuna emin olduğunu söyledi.

FK , ülkesi 'da katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz aylarda yaşadığı hastalığın koronavirüs olduğuna emin olduğunu söyledi. çalıştırıcı, "Birkaç ay önce koronavirüse yakalandım, bundan eminim. Aralık ayında bu virüsü geçirmiş olduğumu düşünüyorum. Zatürre geçirdim. Tat alamadım, koku alamadım. Ayrıca tüm personelim de geçirdi. Bence ülkemizdeki bir çok insan enfekte olmuş durumda. Ama asemptomatik, yani hissetmiyorlar. Diğer insanlar muhtemelen çok kolay geçiriyor" dedi. Sumudica, Noel tatili için gittiği Romanya'da zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve hafta sonu oynanan Y.Malatya maçında takımın başında olamamıştı.

TÜRKİYE'DE DURUM İYİ
Marius Sumudica, ülkemizdeki yaşanan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak da önemli tespitlerde bulundu. Rumen teknik adam, "'de ölüm sayısı çok yüksek değil. Kendi testlerini de üretiyorlar. Yönetim bir işaret bekliyor. Türkiye'deki tüm kulüp başkanları arasında bir video konferans yapılacak ve bir karar verilecek" diye konuştu.

  1. 13.4.2020
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