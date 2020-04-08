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08 Nisan 2020, Çarşamba
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G.Antep 5’inde top başında

G.Antep 5’inde top başında

Gaziantep FK, 5 Mayıs Salı günü toplanma kararı aldı. Dün toplanması beklenen ekipte ligin en erken haziran ayında başlama kararının alınmasıyla programda değişikliğe gidildi.

Gaziantep FK, 5 Mayıs Salı günü toplanma kararı aldı. Dün toplanması beklenen ekipte ligin en erken haziran ayında başlama kararının alınmasıyla programda değişikliğe gidildi. Başkan , "Bu süreçte kulübümüzün herhangi bir seyahat yasağı bulunmuyor. Fakat hem toplum sağlığı hem de sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için seyahat tavsiye edilmemektedir" diye konuştu.
  1. 8.4.2020
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