Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig için en erken başlama tarihinin haziran ayı olarak duyurulmasıyla birlikte Gaziantep FK, 5 Mayıs Salı günü tesislerde toplanma kararı aldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 5 Mayıs Salı günü toplanma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin başlama tarihinin en erken haziran ayı başında olabileceği yönündeki değerlendirme üzerine kırmızı-siyahlılar, toplanma programında değişikliğe gitti.
Bugün toplanması gereken kulüp, maç planlama programında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 5 Mayıs Salı günü tesislerde toplanmayı kararlaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu süreç içerisinde kulübümüzün herhangi bir seyahat yasağı bulunmamaktadır. Fakat, hem toplum sağlığı hem de sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için seyahat tavsiye edilmemektedir. Bilindiği üzere ülkemizden yurt dışına uçuşlar da kısa bir süre önce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
- 07.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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