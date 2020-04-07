Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak

FK 5 'ta toplanacak

Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak

nedeniyle ertelenen için en erken başlama tarihinin haziran ayı olarak duyurulmasıyla birlikte FK, 5 Salı günü tesislerde toplanma kararı aldı.

ekiplerinden Futbol Kulübü, 5 Salı günü toplanma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin başlama tarihinin en erken haziran ayı başında olabileceği yönündeki değerlendirme üzerine kırmızı-siyahlılar, toplanma programında değişikliğe gitti.

Bugün toplanması gereken kulüp, maç planlama programında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 5 Mayıs Salı günü tesislerde toplanmayı kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı , "Bu süreç içerisinde kulübümüzün herhangi bir seyahat yasağı bulunmamaktadır. Fakat, hem toplum sağlığı hem de sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için seyahat tavsiye edilmemektedir. Bilindiği üzere ülkemizden yurt dışına uçuşlar da kısa bir süre önce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

  1. 07.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA