Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 5 Mayıs Salı günü toplanma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin başlama tarihinin en erken haziran ayı başında olabileceği yönündeki değerlendirme üzerine kırmızı-siyahlılar, toplanma programında değişikliğe gitti.

Bugün toplanması gereken kulüp, maç planlama programında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 5 Mayıs Salı günü tesislerde toplanmayı kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu süreç içerisinde kulübümüzün herhangi bir seyahat yasağı bulunmamaktadır. Fakat, hem toplum sağlığı hem de sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için seyahat tavsiye edilmemektedir. Bilindiği üzere ülkemizden yurt dışına uçuşlar da kısa bir süre önce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.