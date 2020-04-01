‘Güzel yarınlar için evimizde kalalım’
G.Antepli oyuncular, 'evde kal' çağrısına destek verdi. Muhammed Demir, "Sevdikleriniz ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal G.Antep" dedi. Günay, "Lütfen evden çıkmayalım" derken; Güray ise güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.
- 1.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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