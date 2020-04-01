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01 Nisan 2020, Çarşamba
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‘Güzel yarınlar için evimizde kalalım’

‘Güzel yarınlar için evimizde kalalım’

G.Antepli oyuncular, '' çağrısına destek verdi. , " ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal G.Antep" dedi. , " evden çıkmayalım" derken; Güray ise güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.

G.Antepli oyuncular, '' çağrısına destek verdi. , " ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal G.Antep" dedi. , " evden çıkmayalım" derken; Güray ise güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.
  1. 1.4.2020
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