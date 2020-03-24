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24 Mart 2020, Salı
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'te kriz çözüldü

Gaziantep'te kriz çözüldü

FK hocası ve ekibinin özel uçak kiralayıp Romanya’ya gitmesi krize yol açmıştı. Başkan , “Sumudica bizim iznimiz olmadan gitti. Problem; Sumudica’nın sağlık sorunundan dolayı izinsiz ülkesine gitmesi. Sözleşmesinin feshi gibi bir durum yok” dedi.

FK hocası ve ekibinin özel uçak kiralayıp Romanya'ya gitmesi krize yol açmıştı. Başkan , "Sumudica bizim iznimiz olmadan gitti. Problem; Sumudica'nın sağlık sorunundan dolayı izinsiz ülkesine gitmesi. Sözleşmesinin feshi gibi bir durum yok" dedi.
  1. 24.3.2020
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