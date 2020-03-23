Sumudica’ya tepki var

Gaziantep FK teknik direktör Marius Sumudica ve ekibinin özel uçakla ülkelerine gitmelerine tepki var. Asbaşkan Mahsum Altunkaya, "Gittiklerini büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Yönetim kurulumuz, önümüzdeki günlerde gelişmelerle ilgili bir araya gelecek ve kamuoyunu bilgilendirecek" dedi.