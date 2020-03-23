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23 Mart 2020, Pazartesi
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Sumudica’ya tepki var

Sumudica’ya tepki var

FK Marius Sumudica ve ekibinin ülkelerine gitmelerine tepki var.

FK Marius Sumudica ve ekibinin ülkelerine gitmelerine tepki var. Asbaşkan Mahsum Altunkaya, "Gittiklerini büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Yönetim kurulumuz, önümüzdeki günlerde gelişmelerle ilgili bir araya gelecek ve kamuoyunu bilgilendirecek" dedi.

  1. 23.3.2020
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