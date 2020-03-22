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22 Mart 2020, Pazar
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Marius Sumudica ülkesine döndü

Marius Sumudica ülkesine döndü

, salgın nedeniyle takıma bir hafta izin verirken, şehrin ve ülkenin terk edilmemesi için uyarılarda bulunmuştu. Kırmızı-siyahlıların Marius Sumudica, önceki gece kiraladığı 'daki ailesinin yanına döndü.

, salgın nedeniyle takıma bir hafta izin verirken, şehrin ve ülkenin terk edilmemesi için uyarılarda bulunmuştu. Kırmızı-siyahlıların Marius Sumudica, önceki gece kiraladığı 'daki ailesinin yanına döndü. 'den ayrılmadan önce futbolcularıyla konuşan 49 yaşındaki, "Aralık ayından bu yana bazı sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anda düşündüğüm sadece sağlığım. Kimseyle temas halinde olmak istemiyorum. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Gaziantep benim ikinci ailem. Şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gidişata göre bakacağız. Hayat normale döndüğünde geleceğim" sözlerini sarfetti.
  1. 22.3.2020
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