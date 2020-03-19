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19 Mart 2020, Perşembe
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Antep’te korona önlemi

Antep’te korona önlemi

G.Antep FK, koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

G.Antep FK, koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir aldı. Kırmızı- siyahlılar, ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.

  1. 19.3.2020
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