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17 Mart 2020, Salı
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’dan rehavet uyarısı

Sumudica’dan rehavet uyarısı

4 maçtır kazanamayan G.Antep FK, 5 deplasmanda sadece 1 puan çıkardı.

4 maçtır kazanamayan G.Antep FK, 5 deplasmanda sadece 1 puan çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, 32 puanın 13'ünü dış sahada kazandı. , "Lig bitti diye düşünen varsa yanılır. Hedefe ulaşmak için toparlanmalıyız" diye rehavet uyarısı yaptı.
  1. 17.3.2020
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